In elke keuken klinken dezelfde gesprekken: “Is deze yoghurt nog goed? Nee, de houdbaarheidsdatum is overschreden! Och, dat kan best nog opgegeten worden!” Herkenbaar? Danone wil komaf maken met deze discussie en zo voedselverspilling thuis helpen verminderen. De producent van zuivel en plantaardige producten zal voor 85% van haar zuivelportfolio in België geleidelijk overschakelen van de uiterste gebruiksdatum (te gebruiken tot) naar de datum van minimale houdbaarheid (ten minste houdbaar tot).

België is het op één na meest voedsel verspillend land van Europa. In België verspilt elke persoon 345 kg voedsel per jaar, of bijna 23 grote vuilniszakken. Door datumaanduiding op haar zuivelproducten aan te passen van de uiterste gebruiksdatum ‘te gebruiken tot’ naar de datum van minimale houdbaarheid ‘ten minste houdbaar tot’, kan Danone voedselverspilling helpen verminderen en zelfs voorkomen.

“Bij twijfel over hoe de datum van een product moet worden geïnterpreteerd, moet in de eerste plaats worden nagegaan hoe die datum op de verpakking is vermeld. Als het een datum van minimale houdbaarheid (ten minste houdbaar tot) is, gooi het dan niet weg! De textuur, smaak en kleur van het voedingsmiddel kunnen inderdaad licht veranderen, maar het product is nog steeds veilig om te consumeren. Na deze datum is de voedselveiligheid nog steeds gegarandeerd. Je kan het product het best zelf openen en controleren in drie eenvoudige stappen: kijken, ruiken en proeven”, legt Sofie Buekers, Quality and Food Safety Manager voor Danone België, uit.

85% van de producten krijgen nieuwe datum

Voor Oikos, de yoghurt op Griekse wijze, zette Danone de stap naar de nieuwe datumaanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ al. Op termijn wil het bedrijf voor haar zes grootste merken binnen de zuiveldivisie – Oikos, Danone, Activia, Actimel, Light&Free en Danio – de wijze van vermelding van de houdbaarheidsdatum in diezelfde zin aanpassen. Dit gaat over 85% van de productportefeuille. De andere divisies binnen Danone België, Alpro, Gespecialiseerde Voeding en Waters, maken nu al gebruik van deze datumaanduiding.

De keuze van producten die kunnen overschakelen op de nieuwe datummarkering is gebaseerd op een stabiliteitsanalyse die rekening houdt met de voedselveiligheid en de smaak, geur en kleur. Danone selecteerde zo zorgvuldig de producten waarvoor de hoogste kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen kunnen worden gegarandeerd. Het bedrijf voert regelmatig studies en controles hierop uit.

