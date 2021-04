Droevig nieuws uit Nederland. Een dierenhater heeft er in een bos gif rondgestrooid waardoor een hond nu voor altijd blind door het leven moet gaan. “De dader is nog steeds niet gevat, maar we mogen angst niet laten regeren”, klinkt het bij het baasje.

Tineke van Berkel is het trotse baasje van Sensi en Jock, twee ridgebacks. Ze gaat vaak in een lokaal hondenbos wandelen, waar de dieren zich helemaal kunnen uitleven. “Ik kom elke dag met mijn honden in het bos en ze waren even uit mijn zicht”, zegt Tineke aan Linda.nl. “Maar goed, dat gebeurt vaker. Als ik ze roep, komen ze weer meteen mijn kant op. Pas de volgende dag merkte ik dat er iets goed mis was. Sensi en Jock moesten steeds overgeven en hadden diarree. Jock was snel weer beter, maar Sensi werd zieker en zieker. Op een gegeven moment at en dronk ze zelfs niet meer.”

Koekje

Hoog tijd voor een bezoekje aan de dierenarts. Daar werd Sensi aan een infuus gelegd en kreeg ze medicatie. Maar de hond bleef achteruitgaan. “Ik wilde een koekje eten en zag aan Sensi dat ze het ook rook. Toen ik de koek aan haar wilde voeren, zag ik dat ze niet wist waar ze moest happen en dat haar ogen een compleet andere kant opkeken.” Wat bleek? Sensi was acuut blind geworden, in het dierenziekenhuis ontdekten ze dat haar lever niet meer werkte. “Haar oogwit en buik zagen helemaal geel. Het was hartverscheurend om Sensi zo achter te laten. Gelukkig hebben de dokters haar kunnen redden, maar haar zicht is nooit meer teruggekomen.” Sensi raakte gelukkig snel gewend aan de nieuwe situatie, ze had amper een week nodig. “Geen haar op mijn hoofd dat ik haar zou laten inslapen.”

Waarschuwing

En wat met het hondenbos? Gaat Tineke daar nog wel wandelen? “Ja hoor, anderhalve week later liep ik er weer rond. Er hangt nu een bord waarop gewaarschuwd wordt dat er gif kan liggen, want toen mijn honden ziek werden, zijn andere honden ook vergiftigd. De dader is helaas nooit gevonden. Maar ik blijf er komen, je moet angst niet laten regeren. Zulk gif kan overal worden neergegooid”, besluit Tineke.

