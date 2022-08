Influencer krijgt wind van voren nadat ze een gratis puppy ‘eist’ van hondenasiel

Een influencer krijgt bakken kritiek over zich heen nadat ze een nogal ongewoon verzoek had gestuurd naar een hondenasiel. In haar bericht ‘eist’ ze een gratis puppy in ruil voor bereik en zichtbaarheid voor het asiel in kwestie. “Ze haalt er meer uit dan de organisatie”, zo laten mensen weten.

Het duurde niet lang of haar initiële bericht stond op Reddit. “Hallo. Zijn jullie bereid om samen te werken? Ik zou één Instagram-carousel post en één Instagram-verhaal kunnen wijden aan jullie organisatie. Jullie moeten mij dan één puppy die ik zelf mag kiezen geven in ruil. Normaalgezien geven bedrijven me producten. De reden waarom ik bereid ben om met jullie samen te werken is omdat ik op zoek ben naar een maatje voor mijn huidige hond.”

”Raar”

De commentaren bij de post zijn niet mals. “Ten eerste: dat is niet vragen, dat is eisen. Ten tweede: ze heeft het gouden woord niet gezegd, zo dan zou ik automatisch ‘nee’ zeggen. Ten derde: het zou ook mooi zijn om zonder grammaticale fouten organisaties een bericht te sturen.” Een andere persoon: “Als iemand die ook voor een asiel werkt moet ik zeggen dat we constant van die rare berichten krijgen toegestuurd. Mensen maken me gek.”

Foto: Unsplash