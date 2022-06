Eén op de drie baasjes gaat liever met hond naar festival dan met vrienden

De Belgische festivalzomer is nog nooit zo druk geweest en het aanbod aan festivals en andere zomer events nog nooit zo groot. En toch vindt nog niet iedereen zijn gading. Uit een bevraging bij ruim 300 hondenbaasjes, georganiseerd door Edgard & Cooper, het Belgische merk voor honden-en kattenvoeding, blijkt immers dat deze vaak op hun honger blijven zitten.

De zomer is niet voor alle hondenbaasjes even leuk. Zo geeft 60% aan moeilijk leuke zomeractiviteiten te vinden waar ze samen met hun hond naartoe kunnen gaan. 32% van de baasjes zou liever hun trouwe viervoeter meenemen naar de festivalweide en wil daar gerust vrienden voor thuislaten. Tegelijkertijd ziet ook 60% het niet zitten om hun hond mee te nemen naar een ‘traditioneel’ festival.

Kortom, de vraag is er, maar het aanbod aan diervriendelijke zomerevents blijft uit. Een extra motivatie dus voor Edgard & Cooper om een derde editie van hun MEET ’n TREAT te organiseren, een gratis ééndaags festival voor honden.

Potje dogfrisbee

Het festival gaat door op zondag 26 juni in het domein van het Kasteel van Humbeek. Die dag verandert het idyllische park in een groot speeldomein met tal van activiteiten waar je hond zich helemaal kan uitleven. Van een sessie stand-up paddling onder begeleiding van ervaren instructeurs, een heus labyrinth voor speurneuzen, over een fikse wedstrijd dogfrisbee, tot een bakworkshop om zelf hondenkoekjes te bakken. Voor de honden die het liever rustiger aan doen is er honden yoga en – massage.

Maar ook de baasjes gaan zich niet vervelen. Om het festivalgevoel helemaal volledig te maken worden ze verrast op enkele leuke optredens en kunnen ze terecht aan de foodtrucks voor heerlijke food & drinks. ‘Kers (of hondenbrokje) op de taart’… het is een gratis festival!

