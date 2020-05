Een Indiase yogi die beweert al 80 jaar niets meer gegeten of gedronken te hebben is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat kondigde zijn buurman aan.

Prahlad Jani, een asceet met een lange baard en een ring in de neus, woonde in het kleine dorpje Charada in de staat Gujarat (West-India) en beweert dat hij niet meer heeft gegeten of gedronken sinds de leeftijd van 11.

“Hij stierf dinsdagmorgen van ouderdom bij hem thuis”, vertelde zijn buurman, Sheetal Chaudhary, aan AFP. “Hij werd na middernacht naar het ziekenhuis gebracht, maar werd bij aankomst dood verklaard door de artsen daar”, voegde hij eraan toe.

Speciale krachten

Jani zei dat hij in zijn jeugd werd gezegend door een godin, die hem speciale krachten zou hebben gegeven. “Ik ontvang het levenselixer door het gat in mijn gehemelte, waardoor ik zonder voedsel en water kan leven”, vertelde hij in 2003 aan AFP.

Het is niet mogelijk om te verifiëren of de yogi al die decennia daadwerkelijk voedsel of water heeft geconsumeerd. Voor artsen is het ondenkbaar dat een menselijk lichaam zo lang kan vasten.

Mysterie

Zijn ascese, waardoor hij een kleine gemeenschap van gelovigen had gecreëerd, trok ook de aandacht van wetenschappers. Indiase medische teams hebben hem tot tweemaal geobserveerd, in 2003 en 2010. Tijdens die tweede periode, waarbij hij voortdurend door camera’s werd gevolgd, hield hij het twee weken vol zonder eten of drinken, maar ook zonder naar het toilet te gaan, verbazingwekkend voor de artsen die hem moesten observeren. “Dit fenomeen blijft een mysterie”, zei een neuroloog in het team destijds.

