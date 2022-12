“Ik ben geboren met een vrouwelijk geslachtsdeel en met testikels. Seks deed pijn, maar voelt nu goed” (foto’s)

Een Australische advocate heeft uitgelegd hoe ze als interseksueel persoon geboren is met zowel een vagina als teelballen. Ze is nooit ingegaan op het idee om een chirurgische ingreep te laten uitvoeren, maar liet haar vagina wel verwijden om van seks te kunnen genieten.

Een advocate liet in de Australische nieuwspodcast ‘I’ve Got News For You’ weten hoe ze haar seksleven heeft verbeterd sinds ze geboren is met testikels en een vagina. Blume, uit Melbourne, groeide op denkende dat ze biologisch gezien vrouwelijk was, maar op 16-jarige leeftijd ontdekten dokters dat ze interseksueel was. Ze had testikels in haar lichaam waar normaal haar baarmoeder zou moeten zitten. Een zeldzame aandoening en om toch een gezond seksleven te hebben, is haar vagina verwijd.

”Geen operaties”

”Voor de rest heb ik geen operaties gehad. Ik had ze kunnen laten verwijderen, maar heb besloten om ze te houden, omdat ze ook maar gewoon hun job doen. Het stoort me niet dat ik niet geboren ben met een volledig normale vagina. Moest dat ooit toch wel het geval zijn, dan kan ik dat nog chirurgisch laten aanpassen. Mijn dokter raadde me vooral aan om de opening van mijn vagina wijder te maken en dat is dus ook wat ik heb gedaan. Het was niet plezant, maar ik heb volgehouden en nu is het ok”, aldus Blume.

Foto: Instagram