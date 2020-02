Orkanen krijgen altijd een specifieke naam, maar heb je je nooit afgevraagd waar die vandaan komen? In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn de namen niet willekeurig gekozen. Er zit wel degelijk een logica achter.

Iedere orkaan krijgt een specifieke naam. Deze namen worden gekozen op basis van een vaste lijst van de World Meterological Organization (WMO). Wereldgebieden waar veel orkanen voorkomen krijgen elk een aparte lijst. Deze loopt over een periode van zes jaar en elk kalender jaar krijgt 21 specifieke alfabetische namen. Dat wil zeggen dat de eerste orkaan van 2020 in het gebied van de Caribische zee, de Golf van Mexico of de Noord Atlantische Oceaan de naam Arthur zal heten. De volgende noemen we dan weer Bertha de daaropvolgende Cristobal en zo loopt de lijst door tot de letter W. De letters Q, U, X, Y en Z worden overgeslagen.

Volgend jaar

In 2021 starten we met een nieuwe rij, opnieuw van de letters A tot en met W, maar wel met andere namen. Zo zal de eerste orkaan van 2021 Ana heten en de daaropvolgende Bill. Om de zes jaar starten we opnieuw van in het begin. Dat wil zeggen dat we in 2026 opnieuw met Arthur starten en doorgaan met Bertha en Cristobal.

