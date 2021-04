Wie ooit al voor een medische ingreep klein of groot onder narcose is geweest, weet dat je de wereld in de uren nadien iéts ander ervaart. Sommigen met een ijl hoofd doen plots een onthutsende bekentenis, terwijl bij anderen hun fantasie helemaal op hol slaat. De Amerikaanse Tisha Heffron (24) behoort tot die laatste categorie. Nadat ze haar wijsheidstanden had laten trekken, verkeerde ze nog zodanig in een roes dat ze zich ‘Meredith Grey’ uit ‘Grey’s Anatomy’ waande.

Terwijl Tisha met een slome blik op de passagiersstoel mee naar huis rijdt, beseft ze plots dat ze dringend terug naar het ziekenhuis moet, “terug aan het werk”. “Mijn patiënten zullen allemaal sterven!” roept ze gechoqueerd uit. En ook de knappe chirurg Derek Shepherd mag niet ontbreken in het narcotisch universum van Tisha. “Ik moet Derek vinden”, klinkt het, “ik ben zijn vrouw.”

