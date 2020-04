Een Britse verpleegster die tijdens haar werk besmet raakte met het coronavirus heeft haar lijdensweg neergeschreven in een dagboek. Op een bepaald moment was ze kritiek, maar intussen is ze aan de beterhand.

Kelly Ward voelde zich op 19 april na een weekendshift plots slecht. Ze zweette zich te pletter in bed en was kortademig. De volgende dag bracht haar verloofde, Ryan Golding, haar naar het ziekenhuis in West Yorks. De 35-jarige vrouw vertoonde alle symptomen van het coronavirus en kreeg meteen extra zuurstof toegediend. Maar het ging van kwaad naar erger. “Ik voelde me slechter en slechter. Ik verloor mijn smaakzin en kon me amper bewegen. Ik kon ook niet meer dan enkele woorden uitbrengen”, schreef ze in een dagboek in het ziekenhuis.

Paniek

Na een CT-scan besloten de dokters om haar aan de beademing te leggen en een experimentele behandeling te geven. “Op dat moment begon ik te panikeren. Ik had mijn kinderen, mijn verloofde, mijn familie en vrienden niet meer gezien. Wat als de behandeling niet zou aanslaan en mijn toestand nog verslechterde?”, klonk het.

De mama van twee herkende een van de verpleegsters. “We werkten vroeger nog samen. Ik zei tegen haar: ‘laat me alsjeblieft niet sterven’”, lezen we in The Mirror.

Praten over afscheid

De toestand van Kelly verbeterde een beetje, en vorige week woensdag kon ze voor het eerst in drie dagen iets eten. Maar enkele dagen later moest ze opnieuw aan de beademingsmachine. “Afgelopen zondag had ik het met de dokter over zaken waarover een 35-jarige persoon het niet zou moeten hebben. Mijn hart brak. Ik zei hem om me niet te laten sterven en dat ik enorm bang was. Hij beloofde me dat ze alles zouden doen om me te redden. Het wordt een lange weg, maar ik zal deze strijd winnen”, schreef ze.

Langzaam herstel

Negen dagen na de eerste symptomen lijkt het iets beter te gaan met haar. “De dokter kwam vanmorgen langs en zei: ‘we hebben het gevoel dat je toestand verbetert. Vorige week was je nog kritiek. Het wordt een langzaam herstel, maar we denken dat je over het ergste heen bent’. Dit is de realiteit. Vorige week bereidde ik me voor om afscheid te nemen van mijn familie en vrienden. Op 35-jarige leeftijd. Blijf alsjeblieft thuis”, besluit ze.

Een vriendin van Kelly begon een GoFundMe-campagne om haar te helpen.

