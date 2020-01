Actrice Gwyneth Paltrow is in een nieuwe Netflix-serie op zoek gegaan naar uiteenlopende en vaak bizarre wellnesstechnieken. Zo komen er onder meer groepsorgasmes, excorsismes en hallucinogene drugs aan bod.

Als schrijfster van tal van kookboeken en als bezieler van lifestylewebsite- en shop ‘Goop’ is Gwyneth Paltrow veel bezig met gezond leven en welzijn. In de Netflix-documentaire ‘The Goop Lab’ tilt ze die bezigheid naar een hoger niveau. Ze gaat er op zoek naar de gekste wellnesstherapieën, waarbij ze vaak achterover valt van verbazing. Zo blijkt uit de eerste beelden.

Groepsorgasmes

In de trailer is onder andere te zien hoe Paltrow en haar crew een cursus orgasmes krijgen bijwoont. Kreunend liggen de vrouwen er op een smalle tafel. “Naakt in een kamer vol andere vrouwen? Ik weet niet of ik dat durf”, zegt de 47-jarige actrice daarover. De vrouwen moeten onder andere hun vulva in alle details visueel ontdekken met een lamp.

Koudetherapie

Ook koudetherapie is één van de technieken die Gwyneth ondergaat. “Dit is gevaarlijk”, zegt de instructeur terwijl een groep één voor één in een ijskoud meer moet duiken. Daarnaast komen ook experimenten met hallucinogene drugs, energetische genezing en mediums aan bod. “Wat we willen doen, is het verkennen van ideeën die eng zijn of er vreemd uitzien”, verklaart CCO van Goop Elise Loehnen.



Controversieel

Paltrow heeft al ervaring met het promoten van controversiële therapieën. Zo lag ze al eerder onder vuur omdat haar website Goop onwetenschappelijke en gevaarlijke methodes zou adviseren, zoals vaginaal stomen. Bovendien zouden de producten op haar webshop soms extravagant duur zijn. Zo is er een gouden gezichtsvibrator van 218 euro te koop.

‘The Goop Lab’ is vanaf 24 januari te zien op Netflix.

