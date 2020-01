Gewapend met een metaaldetector trok David Hole in 2015 door het Maryborough Park in de buurt van het Australische Melbourne. Hij ontdekte een hele zware, roodachtige rots in een stuk gele klei. Hole nam het gesteente mee naar huis, omdat hij dacht dat er goud in zat. Het bleek iets veel zeldzamers.

Het park waar hij rondliep ligt midden in de goudstreek waar in de negentiende eeuw de goldrush van Australië een piek bereikte. Zo gek was zijn aanname dus niet, maar hoe de man ook probeerde, met een steenzaag, een dril en zelfs met zuur, hij kreeg de steen niet open. Jaren later ontdekte hij waarom: het is niet zomaar een steen met goud, het is een zeldzame meteoriet.

Geboetseerd door atmosfeer

Hole nam de steen mee naar het Melbourne Museum en liet geoloog Dermot Henry er naar kijken. “Het heeft duidelijk een geboetseerde, ingedeukte vorm, die ontstaat als de steen door de atmosfeer raast. Hij smelt aan de buitenkant en wordt dus als het ware geboetseerd door de atmosfeer”, legt Henry uit. “Ik krijg veel stenen binnen waarvan mensen denken dat het een meteoriet is, maar in de 37 jaar dat ik hier werk waren er slechts twee echte meteorieten. Een ervan is deze”, vertelt hij aan het Australische 10 daily.

4,6 miljard jaar oud

De meteoriet is vermoedelijk 4,6 miljard jaar oud en is tussen de 100 en 1.000 jaar op aarde. Het gesteente weegt 17 kilo en bevat een heel hoog ijzerpercentage. Volgens de geologen is de meteoriet van Maryborough vele malen zeldzamer dan goud. Het is een van de slechts 17 meteorieten die ooit in de Australische staat Victoria zijn ontdekt en de tweede grootste in zijn soort, terwijl er duizenden goudklompen zijn gevonden.

