Een glasexpert die een paar jaar geleden in de Britse versie van het tv-programma ‘Stukken van mensen’ een 150 jaar oude port of wijn dacht te proeven, blijkt in werkelijkheid een slokje stokoude urine te hebben gedronken. Dat heeft recent onderzoek naar de inhoud van de antieke fles aangetoond.

Tijdens de in 2016 in Cornwall opgenomen uitzending besloot historicus en glasexpert Andy McConnell voorzichtig en uit pure nieuwsgierigheid een dunne naald in de kurk van de fles te steken. Daarmee kon hij de inhoud uit de vermoedelijke fles drank opzuigen en een klein beetje proeven. Zijn conclusie was vervolgens dat de vloeistof niet echt naar port of wijn, maar ‘wat roestig’ smaakte. Volgens McConnell was de inhoud waarschijnlijk bedorven of iets anders dan de vermoedelijke alcohol.

Heksenfles

Presentatrice Fiona Bruce van de Antiques Roadshow maakte gisteren tot grote hilariteit van tv-kijkers de onderzoeksresultaten bekend. “Het ging in geen geval om drank, maar om menselijke urine, gemengd met een kleine hoeveelheid alcohol en koper en een haar”, aldus Bruce. De in het dorp Trelissick (Cornwall) gevonden fles lag begraven onder de drempel van een woning. “Zeer waarschijnlijk gaat het om een zogenoemde ‘heksenfles’, bedoeld om kwade geesten, ongeluk en tegenslagen uit het huis te weren.”

Geen spijt

Geconfronteerd met de conclusies van het onderzoek reageerde ‘fijnproever’ McConnell niet geschokt. Ook omdat hij slechts een druppeltje van de inhoud van de fles oplikte. “Ik heb er nog steeds absoluut geen spijt van. Ik kreeg de unieke mogelijkheid om ervan te proeven en die kans wilde ik in geen geval aan me voorbij laten gaan.”

