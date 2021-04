Garagist Marc Vansteenland uit het West-Vlaamse Koksijde moest woensdagochtend twee keer kijken toen hij onder de motorkap van een wagen keek. Helemaal in het hoekje bleek een dode valk te zitten. Het blijft een raadsel hoe de roofvogel er terechtkwam.

De eigenaar had de Opel Meriva woensdagochtend binnengebracht bij garage Marc Vansteenland – Ford voor het jaarlijks onderhoud, schrijft het Nieuwsblad. Maar het bleek geen doordeweeks klusje te zijn. “In de linkerhoek bovenaan de motorkap zat een valk”, vertelt Marc. Het dier was helaas overleden.

Marc schrok toch van die vaststelling. “Nu hebben we wel al verschillende dingen gezien, maar een roofvogel onder de motorkap is toch de eerste keer. We vragen ons vooral af hoe dat dier daar terecht is gekomen”, klinkt het. Toch heeft de garagist verschillende theorieën. “Het leek niet echt verwondingen te hebben dus is het er wellicht niet bij een botsing in geraakt, maar er eerder ingekropen. Of het zou kunnen dat een marter de valk te pakken heeft gekregen en heeft meegesleept tot onder de motorkap en daar uiteindelijk heeft achtergelaten.”

Geen schade

Je zou verwachten dat zo’n beest behoorlijk wat schade aanricht aan de motor, maar dat is volgens Marc niet het geval. “De eigenaar weet van niets en heeft nooit iets gemerkt.”

