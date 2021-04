Miljardair Elon Musk, die met zijn bedrijf SpaceX uiteindelijk mensen naar Mars wil vliegen, heeft gezegd dat die onderneming slachtoffers zal eisen. “Het is oncomfortabel, het is een lange reis. Je komt mogelijk niet levend terug”, klonk het in een interview met XPrize-oprichter Peter Diamandis.

“Een hoop mensen zal waarschijnlijk sterven” tijdens de reizen naar Mars, aldus Elon Musk. De eigenaar van het ruimtetransportbedrijf SpaceX is al jaren bezig om mensen zo snel mogelijk op Mars te krijgen. Maar hij geeft toe het niet allemaal rozengeur en maneschijn zal zijn.

In een interview met Peter Diamandis, oprichter van non-profitorganisatie XPrize, herhaalde Musk de boodschap dat reizen naar Mars onvermijdelijk gevaar inhoudt. Hij voegde er wel aan toe dat hij niemand zal dwingen om zijn leven te riskeren in een raket. “Enkel vrijwilligers kunnen gaan”, klonk het. In augustus vorig jaar verklaarde de miljardair al eens eerder dat er “een behoorlijke kans was dat je zou sterven” op weg naar de rode planeet.

Strakke deadline

Ondanks de gevaren – die overigens niet alleen voor de reis naar Mars gelden, ook leven op de planeet zelf is geen lachertje – is Musk nog steeds vastberaden om naar Mars te trekken. Hij gelooft dat een nederzetting op de rode planeet noodzakelijk is om het voorbestaan van de mensheid op lange termijn te garanderen. Tegen 2026 moeten de eerste mensen een voet hebben neergezet op Mars, zo beloofde Musk vorig jaar.

