Fiat gaat viraal door geestige gepersonaliseerde nummerplaat: “Zalig!” (foto)

Kijk, dát noemen ze op een leuke manier reclame maken voor je zaak!

We hebben al heel wat gepersonaliseerde nummerplaten zien passeren, de ene al wat origineler dan de andere. Als je er dan toch voor kiest om 1.000 euro op te hoesten, kom je best een beetje creatief uit de hoek. De eigenaars van een frituur in Tremelo begrepen die opdracht ten volle. Hun Fiat 500L trekt meteen de aandacht, want op de nummerplaat staat ‘KURIWUST’ te lezen. Een mens zou er haast zin van in frietjes krijgen…

Een foto van de bewuste auto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Zalige nummerplaat, zie deze dikwijls passeren tijdens mijn toer”, “Topzaak met supervriendelijke uitbaters” en “Goede frituur”, klinkt het in de reacties.

Foto: Facebook