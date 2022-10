Droevige vrouw kan troost gebruiken, maar haar poes gooit nog wat olie op het vuur: «Katten zijn zo’n smeerlappen!» (video)

Een TikTok-video is viraal gegaan door de onverwachte bijrol van een kat. Kijkers hebben het over «de grappigste TikTok-video ooit».

Het filmpje staat al een tijdje online, maar dook onlangs weer op. In de video zien we Kaileigh Anne Warren, een 26-jarige influencer die een kat heeft die luistert naar de naam River. De vrouw is in een triestige bui omdat ze al haar to do’s uitgesteld heeft en alles nog op één dag moet zien klaar te spelen.

Hilariteit

Terwijl ze daar voor de camera over klaagt, geeft River de kat haar een ‘mep’ in haar gezicht. Een hilarische actie die haar al meer dan 20 miljoen views heeft opgeleverd. Kijkers liggen dan ook in een deuk. «Je kat zei: ‘verman jezelf!’», «Die ‘miauw’ op het einde… Ik kan niet meer!», «Katten zijn zo’n smeerlappen!», «Dit is de grappigste TikTok-video die ik ooit gezien heb», en «Ik heb tranen van het lachen», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/droevige-vrouw-kan-troost-gebruiken-maar-haar-poes-gooit-nog-wat-olie-op-het-vuur-katten-zijn-zon