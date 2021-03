Het klinkt bijna te gek voor woorden. Je naam veranderen zodat je iets gratis krijgt. In Taiwan gebeurt het momenteel. De Taiwanezen noemen zich niet Tesla, Cruise, Miljoen of iets anders dat je graag gratis krijgt, maar… Zalm.

Tientallen inwoners van Taiwan hebben hun naam veranderd in ‘zalm’ om in aanmerking te komen voor gratis sushi. Mensen met het woord zalm (‘Gui Yu’) op hun identiteitskaart mogen met vijf vrienden onbeperkt sushi komen eten in een populaire keten van het land. De autoriteiten reageren geërgerd op die actie. “Dit soort naamswijzigingen zijn niet alleen tijdverspilling, maar zorgen ook voor onnodig papierwerk”, zei de onderminister van Binnenlandse Zaken, Chen Tsung-yen.

Er hebben zich de afgelopen dagen naar schatting zo’n 150 overwegend jonge mensen bij overheidskantoren gemeld om een naamswijziging door te geven. Gerrit Zalm zou overigens achter het net vissen, het gaat immers om de voornaam.

Meteoor Zalmkoning

“Ik heb mijn voornaam veranderd in Zalm en twee vrienden hebben dat ook gedaan”, zei een vrouw op de Taiwanese televisie. “We veranderen dat later gewoon terug.” Een student vertelde nieuwszender TVBS dat hij dankbaar gebruik heeft gemaakt van de actie. “We hebben al voor meer dan 7.000 Taiwanese dollar (zo’n 206 euro) gegeten.”

Inwoners van Taiwan mogen hun naam maximaal drie keer veranderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al gewaarschuwd dat mensen die niet opletten het risico lopen dat de naamswijziging permanent is. Daar laten veel mensen zich niet door afschrikken. Er lopen volgens lokale media nu Taiwanezen rond met namen die zich laten vertalen naar ‘Zalmprins’, ‘Meteoor Zalmkoning’ en ‘Zalm Gefrituurde Rijst’.

Reacties Twitter

Op Twitter wordt met veel huilen-van-het-lachen-emoji’s gereageerd. Ook worden originele zalmvarianten aangedragen. “Ik zou gaan voor Salmon Rushdie”, oppert iemand.

Pretty bold move. If I were to try this trick I would go for something simpler, like "Salmon Rushdie" — Zygo Maticus (@z_maticus) March 18, 2021

Een ander gaat voor “Salmon Lobster King’s crab Abalone Oyster”, zodat hij alles mee kan pakken.

I think I will change my name to Salmon Lobster King’s crab Abalone Oyster to capture everything — MinFemImmigrant (@jennywilkins) March 18, 2021

Weer een ander droomt hardop. “Stel dat je met tattoos van iets de rest van je leven gratis kan eten…”

Imagine having tattoos that allow you to eat for free for life. — Allan Chow (@chowspecial) March 18, 2021

