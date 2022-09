Carjackers verstoren vrijpartij van koppeltje en laten het duo naakt op straat achter! (video)

Bijzondere beelden uit Brazilië. Daar kwam er een wel héél abrupt einde aan de vrijpartij van onderstaand koppel.

De term ‘spannende vrijpartij’ heeft bij dezen een nieuw hoogtepunt bereikt. Op de beelden zien we een wagen staan. Niets bijzonders, tot plots drie mannen naar de auto lopen. Het is duidelijk: ze willen de wagen stelen. Maar een man en een vrouw waren nét op de achterbank bezig met hun liefdesspel.

De carjackers van dienst besluiten om toch gewoon hun ding te doen. Ze sleuren het naakte koppel uit de wagen en één van de criminelen gooit nog wat achtergebleven kledij op straat. Niet veel later zijn ze er met de wagen vandoor en blijft het koppel angstig achter… Kijk maar!

A couple having sex in the backseat of their car were carjacked & abandoned on the street in Brazil 😭😭 pic.twitter.com/2mJbl9U2Po