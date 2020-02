Een energiebedrijf uit Alberta, Canada krijgt veel kritiek voor een foto met hun logo en een persoon die lijkt op klimaatactiviste Greta Thunberg. De afbeelding toont een naakte vrouw met twee lange staarten, zoals Thunberg die ook vaak draagt. Ook staat het woord ‘Greta’ op haar onderrug geschreven.

X-site Energy Services is een bedrijf gevestigd in Alberta, Canada dat enorm veel kritiek krijgt door een sticker waarop Greta Thunberg is afgebeeld. Op de foto is een vrouw of meisje te zien die wordt verkracht met twee lange vlechten en het woord ‘Greta’ dat op haar rug staat.

Raadslid Michelle Narang van Rocky Mountain House in Canada vertelde het volgende aan Global News: “Dit soort bedrijven vertegenwoordigen alles wat er mis is met de olie -en gasindustrie. Het maakt me misselijk dat X-site Energy Services denkt dat hardwerkende mannen en vrouwen in de energie-industrie de verkrachting van een kind zouden vergoelijken.”

17 jaar

De manager van het energiebedrijf, Doug Sparrow, is op de hoogte van de stickers. “U hebt er geen probleem mee dat uw bedrijf dat een afbeelding afdrukt waar een kind wordt op verkracht?”, vroeg raadslid Narang. Waarop Sparrow antwoordde: “Ze is geen kind, ze is 17 jaar.”

De manager heeft ondertussen het volgende gezegd: “Wij hebben die stickers en afbeeldingen niet op sociale media gezet. Ze zijn getagged geweest via onze accounts die ik nu afsluit om de schade te beperken. Wij hebben dit niet op sociale media gezet.”

