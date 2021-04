In de Brusselse gemeente Vorst heeft een man zijn buurman neergestoken en zichzelf vervolgens in brand gestoken. Dat meldt het Brusselse parket. Het slachtoffer van de steekpartij raakte slechts lichtgewond, terwijl de dader levensgevaarlijk gewond raakte. Aanleiding voor de steekpartij zou een burenruzie geweest zijn.

“Woensdag in de vroege namiddag zijn de politiediensten opgeroepen naar de Fierlantstraat in Vorst voor een persoon die zou zijn neergestoken”, zegt woordvoerder van het Brusselse parkte Willemien Baert. “De vermoedelijke dader van de feiten heeft zichzelf nadien in brand gestoken. De politie is snel tussengekomen en heeft ergere schade kunnen vermijden. Zowel de brandweer als een ambulance zijn ter plaatste gekomen.”

Ernstige brandwonden

Het slachtoffer van de messteken was licht gewond en heeft het ziekenhuis snel kunnen verlaten. De vermoedelijke dader van de feiten werd overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige brandwonden en verkeert in levensgevaar. Het parket liet verschillende onderzoeksdaden uitvoeren, waaronder analyse van de beschikbare camerabeelden en een buurtonderzoek. Ook het labo van de federale politie is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek.

“Uit de eerste elementen zou blijken dat het gaat om een burengeschil”, aldus nog het parket. “Het onderzoek is lopende teneinde de exacte omstandigheden van de feiten uit te klaren.”

