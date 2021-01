Elkaar besmeuren met wat bruidstaart is een grappige manier om het huwelijk te starten, maar deze bruidegom nam de traditie naar een hoger niveau. Een gevaarlijk en agressief stapje te ver, vindt het internet.

Het lijkt zonde van die dure, mooie cake, maar sommige mensen duwen graag een stukje bruidstaart in het gezicht van zijn/haar kersverse echtgeno(o)t(e). De ‘traditie’ om na het aansnijden van de taart elkaar te besmeuren met slagroom en biscuit gaat al enkele decennia mee, en moet een speelse start van het huwelijk inluiden. Bij deze bruidegom is er van speelsheid echter geen sprake meer, aldus de gechoqueerde kijkers van een TikTok-filmpje.

Op het filmpje, dat al bijna 100.000 keer werd bekeken, is te zien hoe de bruid de traditie start door zachtjes wat taart op het gezicht van haar echtgenoot te smeren. Hoe de man vervolgens reageert, is er volgens de commentaren echter volledig over. Wanneer de bruid een stapje terugzet, pakt de bruidegom de hele taart op om die tegen haar gezicht te gooien.

“Hij is gewelddadig”

“Dat is niet alleen agressief, maar ook zo gênant ??? Als hij dat op zijn gemak doet in het bijzijn van al haar vrienden en familie … eng”, luidt een van meest gelikete commentaren. Velen raden de vrouw aan om de scheiding aan te vragen. “Je kunt letterlijk zijn gemoedstoestand zien veranderen in woede en hij GOOIT die cake. Verlaat hem, want hij is gewelddadig”, schrijft iemand.

Anderen vinden die reacties echter overdreven en stellen dat het duidelijk om iets humoristisch gaat. Ook de bruid zelf reageerde op de aantijgingen: “Dit zijn wij gewoon, het was grappig voor iedereen. Het spijt me dat jullie een andere soort humor hebben.”

