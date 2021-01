Wel, dit is een verhaal dat je waarschijnlijk nog niet hebt gehoord. Een Britse kerel plaatste op Facebook een advertentie om zijn spiegel te verkopen. Reden? Het moest van zijn – naar eigen zeggen – ‘gekke’ vriendin.

Paul Young, zo heet de man, ging nogal creatief om met zijn verkoopstekstje. “Ik verkoop mijn absoluut vervloekte spiegel. Mijn vriendin dwingt me ertoe deze te verkopen. Ik heb ze zelf jaren geleden gekocht toen we een pauze in onze relatie hadden ingelast en we andere mensen zagen”, zo vertelt hij.

”Slettenspiegel”

”Sinds we terug samen zijn heeft ze het altijd over de ‘slettenspiegel’ waarvoor blijkbaar ‘andere sletten’ zich waarschijnlijk aangekleed hebben. De spiegel is altijd goed geweest voor verhitte discussies”, laat hij in zijn post weten. Aanleiding van het hele gebeuren? Pauls vriendin had blijkbaar één van de vrouwen gezien waar hij kort iets mee had tijdens hun ‘break’. Ze kwam thuis en eiste dat hij de spiegel zo snel mogelijk zou verkopen. “Ik weet het, ik denk dat ze een beetje gek is, maar goed… Ik wil er toch nog £20 voor”, zo sluit hij zijn tekst af.

Foto: Facebook Paul Young