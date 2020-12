Een vrouw overweegt om haar huwelijk af te zeggen omdat haar man haar verbiedt om een wit kleed te dragen. Ze is immers geen maagd meer en dat ligt gevoelig bij zijn familie.

De 32-jarige man in kwestie kaartte het probleem aan op Reddit. Hij vertelt dat hij binnen enkele maanden gaat trouwen met zijn 23-jarige vriendin. Hij komt echter uit een heel gelovig gezin en een van hun tradities is dat als de vrouw geen maagd meer is, ze geen wit trouwkleed mag dragen. “Mijn familie weet dat mijn verloofde geen maagd meer was toen ik haar leerde kennen. Mijn moeder vroeg destijds of ze ‘rein’ was en ik antwoordde haar eerlijk dat ze al vriendjes had gehad voor mij”, schrijft hij.

Blauwe jurk

Toen de man zijn verloofde duidelijk maakte dat ze geen wit trouwkleed mag dragen tijdens hun huwelijk, kwam dat bij haar hard binnen. “Ze was erg van streek toen ik haar vroeg om een gekleurde trouwjurk te dragen, maar ze ging er wel mee akkoord. We zijn dus op zoek naar een blauwe jurk. Maar nu twijfelt ze of ze nog met mij wil trouwen omdat ze zich schaamt voor de situatie. Ik begrijp echter niet waarom ze zich er zo druk over maakt”, klinkt het.

Publieke vernedering

Zijn bericht lokte heel wat reacties uit. De meesten vinden het ongepast dat hij zoiets eist van haar. “Dit is ziekelijk. Ik begrijp niet waarom je vriendin bij je gebleven is nadat je haar dat vroeg”, “Je vernedert haar publiekelijk door haar te dwingen om in een gekleurde trouwjurk door het gangpad te laten lopen” en “Dit is noch een christelijke, noch een moderne traditie. Er is geen ‘christelijke kleur’ voor maagden of vrouwen die geen maagd zijn”, lezen we onder meer.

