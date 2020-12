Hij is al lang uitgestorven, maar dat maakt de sabeltandtijger niet minder gewild. Integendeel. Op een veiling in Zwitserland ging een skelet van het poezelige dier onder de hamer en dat leverde een aardige duit op.

Het 37 miljoen jaar-oude skelet van een sabeltandtijger is geveild voor 84.350 dollar, omgerekend bijna 70.000 euro. Een privéverzamelaar kan de beenderen, die een jaar geleden in de Verenigde Staten werden gevonden, aan zijn collectie toevoegen.

“Een buitengewoon fossiel, vooral omdat het zo goed bewaard is gebleven en voor 90% compleet is”, lichtte Bernard Piguet van het gelijknamige veilinghuis toe. De overige botten zijn met behulp van een 3D-printer nagemaakt.

Sabeltandtijger in volksmond

Het skelet van ongeveer 120 centimeter groot komt van een Hoplophoneus. Dat is technisch gezien geen katachtige, maar een roofdier behorend tot de uitgestorven Nimravidae. Deze dieren leefden ooit in Noord-Amerika en staan in de volksmond bekend als sabeltandtijgers.

Musea

Tijdens de veiling werden ook een Tyrannosaurus rex-tand en een 85 centimeter lange vin van een mosasaurus, een uitgestorven zeedier, verkocht voor omgerekend 5000 en 6600 euro. De verkoop van dit soort objecten bevalt niet alle paleontologen. Velen onder hen vinden dat fossielen van dieren of planten geen decoratieve objecten voor verzamelaars zijn, maar wetenschappelijke stukken die in musea thuishoren.

Een aanwezige Zwitserse verzamelaar was het daar niet mee eens. “Als het bijvoorbeeld gaat over de sabeltandtijger, is dat een skelet zonder groot wetenschappelijk belang, want het is al bekend in de wetenschap.”

