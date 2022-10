Brit moet 35.000 pond ophoesten na Uber-ritje van 15 minuten

Een Britse man werd na een nachtje stappen wakker met een financiële kater van jewelste. Een Uber-ritje van slechts 15 minuten de dag voordien had hem een rekening opgeleverd van maar liefst 35.000 pond, ofwel een slordige 40.000 euro.

Oliver Kaplan nam na zijn werk in Hyde een Uber om een pint te kunnen pakken met vrienden in Ashton-under-Lyne, zo’n 6,5 kilometer verderop. Dat zou hem volgens de app zo’n 10 pond kosten, die vanzelf van zijn creditcard zou verdwijnen. Tot zijn grote verbazing werd hij de dag nadien wakker met een melding van Uber dat hij niet voldoende geld op zijn rekening had staan om de rit te bekostigen. Niet verbazingwekkend, gezien het prijskaartje van 35.427,97 pond.

Bankroet

«Toen ik wakker werd met een kater, was het laatste dat ik verwachtte een rekening van meer dan 35.000 pond», getuigt Kaplan in The Sun. «Gelukkig had ik niet zoveel geld op mijn rekening staan, want anders had ik Uber moet stalken om een terugbetaling. Dat had me zwaar in de financiële problemen kunnen brengen.»

Gelukkig werd snel duidelijk dat het om een vergissing ging. Kaplans chauffeur zou de verkeerde Ashton-under-Lyne ingegeven hebben: die vlakbij Adelaide, in het zuiden van Australië, in plaats het stadje in Greater Manchester. Beide steden liggen zo’n 16.000 kilometer van elkaar verwijderd.

«Ik vraag me nog steeds af hoe dit is kunnen gebeuren, want Australië ligt helemaal aan de andere kant van de wereld», zegt Kaplan verbaasd. «Gelukkig ging Uber er erg goed mee om en hebben ze het meteen rechtgezet, maar het was op zijn zachtst gezegd een stresserend halfuur», getuigt hij. Uiteindelijk betaalde hij netjes zijn 10,73 pond. Uber heeft zich verontschuldigd voor het ongemak.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/brit-moet-35000-pond-ophoesten-na-uber-ritje-van-15-minuten