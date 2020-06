Wat een rustige wandeling in de natuur had moeten worden, liep uit op een catastrofe: een 82-jarige man werd door een groep koeien aangevallen en kwam daarbij om het leven.

Dit weekend besloten een 82-jarige man en zijn 78-jarige vrouw een wandeling te maken in de Yorkshire Dales, een nationaal park in het midden van Engeland dat erg populair is onder toeristen, (amateur)kunstenaars en vakantiegangers. Niemand had gedacht dat een kudde koeien voor problemen zou kunnen zorgen.

Kalveren

Het koppel liep ’s middags door het park toen een kudde koeien hen opmerkte. Volgens de Yorkshire Evening Post verstoorden de man en de vrouw de koeien, die kalveren bij zich hadden. Om de jonge dieren te beschermen, besloten de koeien het koppel weg te jagen, maar dat werd de man fataal.

