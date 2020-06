Twittergebruikers hebben afgelopen weekend massaal voormalig president Barack Obama gehuldigd met de hashtag #AllBirthdaysMatter, een ironische verwijzing naar #AllLivesMatter, de hashtag die in conservatieve en extreemrechtse kringen in zwang geraakte als tegenreactie op #BlackLivesMatter. Niet toevallig was het afgelopen weekend de verjaardag van huidig Amerikaans president Donald Trump.

Zondagochtend gingen plots allerlei lovende berichten over Obama viraal op Twitter, zoals “Obama Day June 14th”, “Obama Appreciation Day”, “Obama Day USA” en “Happy Birthday Obama”, veelal vergezeld van de hashtag #AllBirthdaysMatter, een referentie aan de omstreden hashtag #AllLivesMatter die de jongste dagen in conservatieve en extreemrechtse kringen furore maakte als antwoord op #BlackLivesMatter. Sommige beroemdheden en politici sprongen mee op de kar en zetten Obama in de bloemetjes.

Kritiek

Saillant detail: Barack Obama verjaart op 4 augustus. De huidige Amerikaanse president Donald Trump blies afgelopen zondag 74 kaarsjes uit. #AllBirthdaysMatter was dan ook verholen kritiek op het beleid van Trump, en een nostalgische terugblik van Obama-voorstanders op het bewind van de vorige president. En dat op het geliefkoosde medium van Trump: Twitter.

#ObamaDayJune14th Happy Sunday and what a beautiful day to celebrate and appreciate President Barack Obama the 44th and final President of the United States. Enjoy your Sunday sir! #ObamaAppreciationDay #ObamaDay @BarackObama #weMISSyou pic.twitter.com/HyFpCxwC6V — Sylvia K. Alston (@SylviaKAlston) June 14, 2020

I feel blessed to have been in Congress when Barack Obama was President. Happy #ObamaDayJune14th. pic.twitter.com/woE3EqwobD — Ted Lieu (@tedlieu) June 14, 2020

It was an honor of lifetime to work for you, Mr. President. #ObamaDayJune14th. pic.twitter.com/ct1OqUBMMt — Michael McFaul (@McFaul) June 14, 2020

Oh, how you are missed, Mr. President. What do you miss most about @BarackObama, friends? #ObamaDayJune14th pic.twitter.com/Eskc6qPFku — George Takei (@GeorgeTakei) June 14, 2020

