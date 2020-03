De voorraden toiletpapier en vochtige doekjes zijn amper aangevuld, of daar is de volgende stormloop al. Deze keer op sterkedrank. Mensen met een panische angst voor het coronavirus grijpen naar de fles om hun eigen ontsmettingsmiddel te brouwen tegen het virus.

Supermarkten in heel Amerika kunnen de vraag naar wodka amper bijhouden. Entertainmentsite TMZ nam de proef op de som en stapte een willekeurige drankzaak binnen, waar de voorraad Everclear uitgeput bleek. De winkel verkocht dubbel zoveel flessen van de sterkedrank als normaal: 40 in 2 dagen. Een andere slijterij verklaart dat klanten zelfs bellen om na te gaan of er nog Everclear in stock is.

60% alcohol

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie instructies had gedeeld om besmetting met het coronavirus te vermijden verdwenen handgels, vochtige doekjes en ontsmettingsmiddelen in sneltempo uit de rekken. Een tip van de WHO luidde om isopropylalcohol, waterstofperoxide en glycerine te mengen, als een soort huisgemaakte desinfecterende handgel. Isopropylalcohol zit onder meer in sterkedranken als Everclear.

De Center for Disease Control geeft de voorkeur aan de klassieke methode van het handen wassen, maar als zeep en water niet beschikbaar zijn raadt de organisatie een reinigingsmiddel aan “op basis van 60% alcohol”.

