De politie van Las Vegas heeft een man gearresteerd die zich afgelopen zaterdagnamiddag op de vleugel van een vertrekkensklaar vliegtuig geposteerd had. Op videobeelden van omstaanders is te zien hoe de man in het nauw gedreven wordt door agenten en van de vleugel tuimelt.

Het vliegtuig van Alaska Airlines stond klaar voor vertrek naar Portland, Oregon, meldt nieuwszender NBC. Een man zou over een hek zijn geklommen om de luchthaven binnen te dringen en klauterde vervolgens de vleugel op. De piloot merkte de man op en verwittigde de politiediensten. Terwijl die met loeiende sirenes toesnelden, voerde de man op de vleugel een bizarre choreografie op (zie filmpje boven).

Op een bepaald moment deed de man zijn schoenen uit, gooide die op het tarmac en deed een vruchteloze poging om de winglet (of sharklet) van het toestel te beklimmen. Toen drie agenten de vleugel opstapten en hem benaderden, verloor hij zijn grip en gleed van de vleugel.

Harde landing

Zijn bizarre stunt zal hem niet goed bevallen zijn, want hij maakte een tweetal meter lager een lelijke landing op het tarmac, waarbij zijn hoofd een harde klap incasseerde.

Na zijn val werd hij in hechtenis genomen en naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat hem bezielde, maar de autoriteiten gaan uit van een psychische aandoening of stoornis. Na het incident keerde het vliegtuig terug naar de gate voor een grondige inspectie.

Appeared to be an interesting day at McCarran today. pic.twitter.com/M7vv3Gh6oT #vegas — Mick Akers (@mickakers) December 13, 2020

