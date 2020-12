Ah, luxeproblemen. Er zijn er een heleboel en het zou ons te ver leiden als we ze allemaal zouden opnoemen – het lijstje is letterlijk eindeloos. Iedereen die houdt van een verse, knapperige boterham met een laagje boter en wat zout weet echter hoe moeilijk het soms kan zijn om die wens in te willigen.

De meesten onder ons bewaren hun boter in de koelkast. Het goedje blijft er langer goed en bovendien is slappe, warme boter ook niet wat je wil. Dat betekent echter dat het soms een hele uitdaging is om je sneetje brood in te smeren met boter. Vaak is die namelijk te hard, wat er dan weer voor kan zorgen dat je brood in stukken scheurt en je uiteindelijk uiteengerukte bokes met klonten boter zit te eten in plaats van het verfijnde sneetje brood met een dunne laag boter waar je zo’n zin in had.

Warme handjes

Wel, wij weten wat je deze kerst op je verlanglijstje kan zetten. Het bedrijf That! Inventions heeft namelijk een oplossing gevonden voor je probleem: een verwarmend mes dat ervoor zorgt dat je boter makkelijker smeerbaar wordt. Geen zorgen, er zitten geen batterijen of andere elektronica in het mes en het kan dus gewoon in de vaatwasser. Hoe dat handige gadget dan wel werkt? Wel, door warmtegeleiders die verscholen gaan onder de titanium behuizing warmt jouw handpalm het lemmet van het mes binnen enkele seconden op. Je hebt er dus wel warme handen voor nodig, dus dit mes is niet geschikt voor zij die standaard met koude pollekes rondlopen. Ben jij wel gezegend met lekker warme handen, dan kan je het hier bestellen voor 22 euro.

Het bericht BIZAR. Dit verwarmde mes smeert boter vliegensvlug uit verscheen eerst op Metro.