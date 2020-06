De coronacrisis en het bijhorende thuiswerk komen je rug vaak niet ten goede. De meeste mensen beschikken nu eenmaal niet over een ergonomisch verantwoorde bureaustoel en al zeker niet bij hen thuis. Heb je de laatste tijd dus meer last van je rug dan gewoonlijk, dan hoeft dat niet te verbazen.

Al is je werkhouding uiteraard niet de enige boosdoener voor je rug. Ook andere factoren, zoals je schoeisel en je genen, spelen een rol. Maar wist je dat zelfs je broek je rugpijn kan bezorgen?

Skinny jeans hebben de laatste jaren aan populariteit ingeboet en maken stilaan plaats voor andere modellen, maar toch zijn er nog heel wat mensen verknocht aan hun ultra spannende jeansbroek. Maar die zou weleens aan de basis van je rugklachten kunnen liggen. Dat is althans waar de British Chiropractic Association (BCA) voor waarschuwt. Skinny jeans zouden zelfs schadelijker zijn voor je rug dan zware handtassen, te grote capuchons, hoge hakken en schoenen zonder schacht.

Afwisseling

Dat lijkt misschien wat vergezocht, maar is het niet. Door de pasvorm van een skinny jeans (spannend rond de heupen en de knieën) gaan we onze houding namelijk aanpassen. Met alle gevolgen van dien. Gelukkig betekent dat niet per se dat je je skinny meteen in de vuilnisbak moet gooien: regelmatig afwisselen volstaat. Wissel je skinny dus af met losse broeken, kleedjes en rokjes om je rug te sparen. Op die manier geraakt je lichaam niet gewend aan de houding die je aanneemt wanneer je een spannende jeans draagt en krijgt het de kans om zichzelf te corrigeren.

