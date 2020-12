Duitsland is alweer een mysterie rijker: in het zuiden van het land is een twee meter hoge houten penis verdwenen. Ook wie het kunstobject er ooit plaatste, is niet geweten. De politie is een onderzoek gestart.

De houten penis stond al jaren op de 1.738 meter hoge Grünten bij Rettenberg in Allgäu. Volgens de krant Allgäuer Zeiting zijn alleen de stomp en de houtspaanders overgebleven. “Iemand moet hem hebben omgezaagd”, klinkt het in het blad.

Wie het kunstobject ooit op de berg heeft geplaatst en waarom is nog altijd niet geweten. Op de onlinekaartendienst Google Maps geldt het ding als een “cultureel monument” met vijf sterren.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak, maar staat voor een raadsel. “Wij weten niet of het om een strafbare daad gaat of niet”, zegt een woordvoerder. Gezien niets over de eigenaar van de houten piemel bekend is, is er formeel ook geen benadeelde. Misschien heeft de kunstenaar zijn jongeheer zélf weer weggehaald. Maar ook voor die theorie zijn er nog geen aanwijzingen.

Enkele weken geleden haalde de sculptuur ook al eens de krantenkoppen nadat hij was omgevallen.