Heb jij je handen al vol met je kat of je hond? Dat is niets in vergelijking met familie Gavin uit Liverpool. Naast zes kinderen wonen er maar liefst 81 exotische dieren bij hen in huis. De kroost slaapt samen met beestjes, zoals vogelspinnen en slangen, en ze zijn er dol op.

Een uitstapje naar de dierentuin is altijd een goed idee, maar voor de familie Gavin uit Liverpool is dat niet genoeg. Zij besloten om naast hun zes kinderen ook nog 81 exotische dieren in huis te halen. Van kerkuilen, egels en stokstaartjes tot slangen, wasberen en gigantische kakkerlakken, de familie heeft het allemaal.

Timone and pumba our new meerkats pic.twitter.com/xXGHqrq2nP — scott gavin (@partycent_scott) June 6, 2020

Nieuwe knuffels voor de kinderen

Papa Scott Gavin bouwde speciaal vijf buitenverblijven voor de beestjes en het kost de familie zo’n 400 pond, ongeveer 445 euro, per maand om voor alle dieren te zorgen. Maar die hoge kosten houdt het gezin niet tegen, want het brengt extra leven in huis. “Ik ben erg trots op de manier waarop de kinderen met onze huisgenoten omgaan”, zegt Gavin aan Metro UK. “Maar ze hebben eigenlijk nooit anders geweten, dus voor hen is deze situatie perfect normaal.”

My meggy is a natural pic.twitter.com/menHVth6cB — scott gavin (@partycent_scott) June 14, 2020

Zoon Robert heeft autisme en vindt vooral troost bij het stinkdier Rosie en dochter Emily heeft haar knuffel in bed vervangen door drie vogelspinnen. “Ze houdt er al van sinds ze achttien maanden oud is”, klinkt het bij de papa. Bij de jongste dochter Meghan moeten de ouders wel een extra oogje in het zeil houden, want ze gaat soms iets te ruw om met haar speelkameraadjes. “Meghan houdt van de slangen, maar ze is te hardhandig. Op een zonnige dag laat ik de slangen vrij rondlopen in de tuin, terwijl de kinderen buitenspelen, maar ik ben er dan wel altijd bij om er op te letten dat er geen ongevallen gebeuren”, licht Gavin toe.

De beestjes krijgen bezoek

Ook oudere mensen uit een bejaardenhuis of externe groepen kunnen naar de dieren komen kijken en papa Gavin houdt ervan om hen te laten kennismaken met al z’n vriendjes. “Het moment waarop de mensen mijn wasbeer voor het eerst vanop een enkele meters kunnen zien, is altijd geweldig”, vertelt Gavin. “Maar ik zal nooit vergeten dat een jongen met autisme opeens begon te praten toen hij een stinkdier zag. Fantastisch!”

Het bericht BIZAR. Familie leeft samen met 81 exotische dieren verscheen eerst op Metro.