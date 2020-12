De rechtbank van Tongeren heeft een 37-jarige man uit Diepenbeek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro omdat hij zijn buren meer dan een jaar lang belaagde en hen zelfs in elkaar sloeg.

De nu in Diepenbeek wonende man woonde van 2015 tot 2018 samen met zijn slachtoffers in een appartementsgebouw in Alken. De man maakte het zijn bovenbuurvrouw niet gemakkelijk en pestte haar voortdurend door onder meer luide muziek te spelen en met een borstelsteel tegen het plafond te kloppen als ze bezoek kreeg of als ze thuis was.

Als de vrouw op de gemeenschappelijke gang moest passeren, spoot hij er met een bus insectenspray of luchtverfrisser en liet hij afval slingeren. Ook vernielde hij haar fiets. Volgens haar advocaat was de vrouw door de aanhoudende belagingen eigenlijk een gevangene in haar eigen huis.

Hersenschudding

Op 14 september 2018 kwam het tot een gewelddadig treffen tussen de buurvrouw en haar onderbuur toen de vrouw op bezoek wilde gaan bij haar buurman. Toen ze buitenkwam, zag ze hoe haar onderbuur een fles azijn op de trap leeggooide. Toen ze hiervan met haar gsm een foto wilde maken, liep haar onderbuur naar boven en riep hij dat hij haar zou vermoorden. Vervolgens pakte hij haar met haar enkels en sleurde haar zo van de trap af. Onderaan pakte hij haar op en sloeg hij haar meermaals met het hoofd tegen de muur.

Haar buurman hoorde het tumult en kwam tussenbeide. Daarna keerde de onderbuur zich tegen hem en verkocht hij hem een zevental slagen. De vrouw hield een hersenschudding en letsels aan haar benen over.

Klacht

De beide buren dienden klacht in tegen hun onderbuur maar daardoor namen de belagingen nog toe. Uiteindelijk moesten de beide buren begin 2019 een andere woonst zoeken. De onderbuur werd later door de huisbaas uit zijn appartement gezet.

De onderbuur moet aan zijn voormalige buren nu reeds een schadevergoeding van 6.942 euro betalen. Die kan nog oplopen want een deskundige moet bekijken of de buurvrouw nog blijvende letsels heeft overgehouden aan de aanval.