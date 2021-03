In India is maar liefst 71 kilo aan zwerfvuil, voornamelijk plastic, aangetroffen in de maag van een koe. De enorme hoeveelheid kwam aan het licht na een ongeval waarbij het dier betrokken was, aldus de organisatie die de koe behandelde.

Ruim vijf miljoen koeien zwerven door de steden in India. Ze voeden zich veelal met enorme hoeveelheden afval, zoals plastic en metaal, waarmee de straten in India vervuild zijn.

Afgelopen week behandelde People for Animals Trust een koe in de stad Faridabad, nadat het dier gewond werd aangetroffen na een ongeval. De koe bleek zwanger, maar na vier uur opereren vonden dierenartsen ook 71 kilo zwerfvuil, zoals plastic, metaal en spijkers, in de maag van de koe. Het dier en haar kalf overleefden de operatie uiteindelijk niet.

«Dit was een schok voor ons», aldus de voorzitter van de organisatie. «Ik heb dertien jaar ervaring, maar zo’n grote hoeveelheid heb ik nooit aangetroffen. Het was een hele klus om alle materiaal uit de maag te halen.»

De koe is een heilig dier in India, maar ondanks die status «geeft niemand om hun bestaan», aldus People for Animals Trust. «Op elke straathoek en in elke stad eten ze afval», gaat het verder. Er zijn echter geen nationale statistieken over het aantal koeien dat sterft door het eten van te veel afval.

A pregnant cow in India was found with 71 kilos of garbage and plastic in her stomach. The baby died because it “did not have enough space to grow in her mother’s belly.”

About 5 million cows roam Indian cities, with thousands estimated to die per year after eating garbage. pic.twitter.com/MLsbU2hPqt

— AJ+ (@ajplus) March 4, 2021