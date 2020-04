Door de coronapandemie kopen Amerikanen massaal wapens en munitie. Dat blijkt uit cijfers van fabrikanten en werd bevestigd door de Amerikaanse president Donald Trump. Hij uitte in één beweging ook kritiek op een staat die zijn wapenwetgeving onlangs aanscherpte.

De coronacrisis jaagt de vraag naar wapens in de Verenigde Staten fors de hoogte in. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis op zijn dagelijkse persbriefing over de crisis gezegd. “Mensen kopen omwille van deze epidemie wapens zoals nooit tevoren”, luidde het.

Hij noemde geen cijfers, maar Amerikaanse media berichtten de voorbije weken al over een duidelijk gestegen vraag naar wapens. Ook de online munitiehandelaar Ammo.com rapporteerde tussen 23 februari en eind maart een omzetstijging van 792% in vergelijking met veertig voorgaande dagen.

Wapens afnemen

De president veroordeelde in een adem de verscherpte wapenwetgeving in de Amerikaanse deelstaat Virginia, die recentelijk door de Democratische gouverneur Ralph Northam werd ondertekend. Volgens Trump ontzegt Northam de inwoners in Virginia hiermee hun grondwettelijk recht op het bezit van wapens. “Dat kunnen we niet toelaten”, aldus de miljardair.

De nieuwe wapenwetten in Virginia gaan in op 1 juli. Ze zorgen ervoor dat de autoriteiten in de toekomst de wapens zullen kunnen afnemen van mensen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Bovendien mag elke inwoner slechts één pistool per maand aankopen.

In de Verenigde Staten, waar wapens erg makkelijk over de toonbank gaan, komt het steeds weer tot dodelijke schietpartijen in scholen, winkelcentra of op andere openbare plaatsen. Elk jaar sterven op die manier vele tientallen mensen.

Het bericht Alleen in Amerika: Wapenverkoop stijgt met 800% door coronacrisis verscheen eerst op Metro.