Microsoft-medeoprichter Bill Gates voorspelde vijf jaar gelezen in een TED-lezing dat de wereld niet voorbereid is op de uitbraak van een nieuwe epidemie. “We moeten rustig blijven, ook al is deze situatie ongezien”, vertelt hij nu.

In 2015 waarschuwde Bill Gates dat we niet meteen een kernramp hoeven te vrezen, maar wel een epidemie. “Als kind was een kernoorlog de ramp waarover we ons het meest zorgen maakten. Vandaag is dat niet langer het grootste risico voor een wereldramp. Als er iets is dat de komende decennia meer dan tien miljoen mensenlevens zal eisen, dan is dat meer dan waarschijnlijk een zeer besmettelijk virus, eerder dan een oorlog. Geen raketten, maar microben”, zei hij in een TED-lezing.

Grote fout

De 64-jarige ondernemer betreurde het feit dat we te weinig investeren om een mogelijke epidemie tegen te houden. “We zijn niet klaar voor de volgende epidemie. Bij de ebola-uitbraak in 2014 in West-Afrika, bijvoorbeeld, hadden we helemaal geen systeem. Er stond geen team epidemiologen klaar, updates rond besmettingen werden op papier geregistreerd en kwamen pas later online. Die waren overigens heel onnauwkeurig. Er stond bovendien geen medisch team paraat. Er ontbrak dus heel wat en dat was een grote fout”, benadrukte hij.

Niet weten dat mensen het virus dragen

Gates concludeerde dat dergelijk gebrek aan voorbereiding bij een volgende epidemie weleens veel meer verwoesting zou kunnen aanrichten dan ebola. “Bij een volgend virus kunnen mensen zich goed genoeg voelen, terwijl ze besmettelijk zijn, om op een vliegtuig te stappen of naar een markt te gaan. Op die manier zal het virus zich zeer snel over de hele wereld verspreiden en zullen er heel veel doden vallen. Daar moeten we ons echt zorgen over maken”, klonk het.

Strenge maatregelen

Het coronavirus heeft wereldwijd intussen het leven gekost aan meer dan 10.000 mensen. Meer dan 250.000 mensen werden al besmet. Gates reageerde gisteren op Reddit over de huidige stand van zaken. Hij roept om niet te panikeren en voorspelt dat we – mits strenge maatregelen – het normale leven binnen enkele maanden weer zullen kunnen oppikken. “We moeten rustig blijven, ook al is deze situatie ongezien. Als een land “het goed doet” op twee fronten – het testen van mensen en het invoeren van een efficiënte lockdown met social distancing – dan zouden er binnen zes à tien weken nog maar weinig gevallen mogen zijn en kan dat land weer opengesteld worden”, schreef hij.

Het bericht Bill Gates waarschuwde in 2015 voor epidemie: “We zijn er niet klaar voor” verscheen eerst op Metro.