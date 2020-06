Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft bij heel wat mensen kwaad bloed gezet nadat ze dinsdag het vliegtuig nam van Brussel naar Antwerpen. Ook Anuna De Wever is daar niet over te spreken.

Dinsdag maakte Lydia Peeters (51) een vlucht van Brussel naar Antwerpen – iets meer dan 40 kilometer in vogelvlucht – om de heropstart van de regionale luchthavens in de kijker te zetten. Haar actie stoot op heel wat kritiek, niet in het minst van klimaatactiviste Anuna De Wever (18). “Dit kan niet dit kan niet dit kan niet dit kan n… What the F*ck?! Ik kan hier oprecht geen serieuze tweet over maken. Lydia Peeters, we zaten nog samen in talkshows waarin u beschreef hoe ambitieus u zou zijn als minister. Hoezo?? Waarom?? Begrijpt u het nu écht niet!!??”, tweette ze.

Klimaatcrisis

Ook Greenpeace en WWF vielen van hun stoel toen ze het nieuws vernamen. “Is de klimaatcrisis aan de minister voorbijgegaan?”, vroeg Joeri Thijs van Greenpeace zich af op Twitter. “Regionale luchthavens zijn helemaal niet essentieel en een bron van schadelijke en perfect vermijdbare CO2-uitstoot”, reageerde Koen Stuyck van WWF dan weer.

Begrip voor kritiek

Minister Peeters toonde achteraf begrip voor de kritiek. “Ik ben ervan overtuigd dat de regionale luchthavens een toekomst hebben in Vlaanderen, gezien hun economische belang. Uiteraard moet de luchtvaartsector ook initiatieven nemen om duurzamer te worden. Zij werken daar samen met de overheden aan en die initiatieven ondersteun ik volop. Mobiliteit en duurzaamheid zullen hand in hand moeten gaan. Ik heb dan ook begrip voor de kritiek op de persvlucht van afgelopen dinsdag. Mijn aanwezigheid op de persconferentie zelf had moeten volstaan”, reageerde ze.

Dit kan niet dit kan niet dit kan niet dit kan n…. what the F*ck?!!!!!!! Ik kan hier oprecht geen serieuze tweet over maken. @LydiaPeeters we zaten nog samen in talkshows waarin u beschreef hoe ambitieus u zou zijn als minister. Hoezo?? Waarom?? Begrijpt u het nu écht niet!!??? pic.twitter.com/brEXGtGJDJ — Anuna De Wever Van Der Heyden (@AnunaDe) June 11, 2020

Het bericht Anuna De Wever woedend na korte vlucht Lydia Peeters: “Begrijpt u het nu écht niet!?” verscheen eerst op Metro.