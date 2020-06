Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over een tweet die de ronde doet en zogezegd door hem geschreven werd. “Zulke lage streken zijn verfoeilijk, en maken mij enkel nog strijdvaardiger”, reageert hij.

Er circuleert momenteel een tweet in naam van Marc Van Ranst waarin hij zou beweren dat het een keuze was om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. “Het gewone volk begrijpt niet dat, omwille van economische en logistieke redenen, het nu eenmaal een keuze is geweest om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. Hen alsnog naar een ziekenhuis brengen, zou een logistieke ramp geweest zijn. Keuzes moeten gemaakt worden”, staat er te lezen.

Extreemrechtse sympathisanten

Het gaat echter om een vervalste tweet. Volgens Van Ranst zitten extreemrechtse sympathisanten erachter. “Extreemrechtse sympathisanten verspreiden een vervalste tweet waarmee ze mij proberen schade te berokkenen of mij in diskrediet proberen te brengen. Weet je wat? Het zal hen niet lukken. Zulke lage streken zijn verfoeilijk, en maken mij enkel nog strijdvaardiger. En ook via het gerecht krijgt dit nog een staartje”, reageerde hij op sociale media.

