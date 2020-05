Een of meerdere vandalen hebben meer dan 100 bomen beschadigd in natuurdomein De Liereman. Anuna De Wever reageerde gedegouteerd op Instagram.

Geen idee wat een of meerdere vandalen bezielde(n), maar zondag bleek dat maar liefst 117 bomen (vooral eikenbomen en ook wat berkenbomen) ingezaagd waren met een kettingzaag in natuurdomein De Liereman (Oud-Turnhout).

“Pure moord”

De schade wordt op tienduizenden euro’s geschat. De zaak wordt onderzocht, maar intussen proberen de medewerkers van het domein de bomen te redden. Dat wordt geen sinecure. “Die vandaal heeft dat met kennis van zaken gedaan. Twee zaagsneden boven elkaar waardoor de te overbruggen afstand bijna onmogelijk breed is. Hij wist echt wel goed waar hij mee bezig was. Zeker gezien de tijd van het jaar. Dit is moord. Pure moord op bomen”, vertelde boomverzorger Johan Bruyninx in Het Journaal.

Boze reacties

Heel wat mensen reageerden met afgrijzen op de zinloze daad, onder wie ook Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA). “Onwaarschijnlijk. Dank aan wie de oproep van de politie deelt”, tweette ze.

Ook klimaatactiviste Anuna De Wever (18) is niet te spreken over de wandaad. “Écht waar… Wie verzint zoiets?”, klonk ze razend op Instagram.

Het bericht Anuna De Wever woedend: “Echt waar, wie verzint zoiets?” verscheen eerst op Metro.