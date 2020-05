Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vraagt of een versoepeling mogelijk is van de regels van de social distancing op school. Zo blijkt de regel van de 4 vierkante meter per leerling voor sommige scholen een groot struikelblok. Volgens viroloog Marc Van Ranst is het geen probleem om kinderen in de basisschool wat dichter bij elkaar te zetten.

Afgelopen vrijdag raakte het Vlaamse onderwijsveld het eens over een reeks versoepelingen in het onderwijs. Die zijn vooral voelbaar in het basisonderwijs: in de kleuterklas vervalt de social distancing. In het lager onderwijs blijft social distancing wel de norm en blijven de normen qua oppervlakte gehandhaafd, al kunnen de contactbubbels worden uitgebreid tot 20 leerlingen.

Op die beslissing kwam de voorbije dagen heel wat reactie. Met een oppervlaktenorm van 4 vierkante meter per leerling, heb je een lokaal van 80 vierkante meter nodig om 20 leerlingen in onder te brengen. Niet zo gek veel scholen kunnen op zo’n lokaal een beroep doen.

Huzarenstukje

“Ik begrijp heel goed dat de heropening van de scholen op praktisch vlak nog altijd een huzarenstuk blijft”, aldus minister Weyts. Hij bekijkt daarom met de ministers van Onderwijs uit de Franse en Duitstalige gemeenschap en met de Gees-expertengroep of een versoepeling van de 4 vierkante meter per leerling mogelijk is.

“We doen het maximaal mogelijke om het maximaal veilig en maximaal mogelijk te houden.” Indien er opening is bij de Gees om verder te gaan dan wat vorige vrijdag haalbaar was, dan is het onderwijsveld daarvoor volgens minister Weyts steeds vragende partij.

Volgens viroloog Van Ranst is het geen groot probleem kinderen in de basisschool wat dichter bij elkaar te zetten in de klas, als afstand houden niet lukt. Op de speelplaats is er volgens de viroloog zelfs helemaal geen probleem, zo zei hij in Het Journaal op Eén.

