Brussels Airlines zal vanaf 15 juni geleidelijk aan haar vluchten hervatten. De luchtvaartmaatschappij wil tegen augustus op een 60-tal bestemmingen vliegen in 33 landen in Europa, Afrika en de VS. De hervatting komt er na een onderbreking van 12 weken vanwege de coronacrisis.

Het aanbod zal geleidelijk worden opgebouwd vanaf 15 juni om tegen augustus 240 wekelijkse vluchten te bereiken, wat neerkomt op 30 procent van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40 procent van het langeafstandsprogramma.

Brussels Airlines verwacht vooral vakantiegangers en passagiers die familie en vrienden willen bezoeken in het buitenland na de lange lockdownperiode. Daarnaast biedt de maatschappij ook enkele belangrijke zakenbestemmingen aan zoals Berlijn, Genève en Londen.

Reservatiesysteem

De maatschappij is momenteel bezig met het updaten van de reservatiesystemen. Dat zou tegen eind deze week afgelopen moeten zijn, waarna het nieuwe vluchtaanbod zichtbaar is in de systemen. Passagiers van wie de vlucht aangepast wordt, zullen worden geïnformeerd en kunnen vanaf 2 juni hun nieuwe vluchten raadplegen via de website van Brussels Airlines. Wie zijn vlucht wil omboeken kan dat nog doen zonder wijzigingskosten.

Om de klanten en het personeel te beschermen, voorziet Brussels Airlines extra ontsmetting van het vliegtuig en wordt het gebruik van mondmaskers verplicht. “Verschillende andere maatregelen worden samen met de autoriteiten en luchtvaartdeskundigen geëvalueerd”, klinkt het.

Overzicht

Vanaf 15 juni

Berlijn (Duitsland)

Praag (Tsjechië)

Wenen (Oostenrijk)

Boedapest (Hongarije)

Kopenhagen (Denemarken)

Nice en Marseille (Frankrijk)

Porto, Lissabon, Faro (Portugal)

Barcelona, Madrid, Alicante, Malaga (Spanje)

Venetië, Rome, Napels, Catanië (Italië)

Athene (Griekenland)

Tel Aviv (Israël)

Vanaf 22 juni

Londen (Verenigd Koninkrijk)

Parijs, Lyon (Frankrijk)

Genève (Zwitserland)

Palma De Mallorca, Ibiza, Tenerife, Las Palmas (Spanje)

Milaan (Italië)

Dubrovnik (Kroatië)

Kos, Rhodes, Heraklion (Griekenland)

Jerevan (Armenië)

Hurghada (Egypte)

Banjul (Gambia)

Dakar (Senegal)

Kinshasa (Congo)

Vanaf juli

Manchester (Verenigd Koninkrijk)

Hamburg (Duitsland)

Oslo (Noorwegen)

Stockholm (Zweden)

Vilnius (Litouwenn)

Warschau (Polen)

Ljubljana (Slovenië)

Florence, Palermo (Italië)

Toulouse (Frankrijk)

Bilbao (Spanje)

New York (Verenigde Staten)

Monrovia (Liberië)

Abidjan (Ivoorkust)

Lomé (Togo)

Accra (Ghana)

Cotonou (Benin)

Douala, Yaoundé (Kameroen)

Entebbe (Oeganda)

Kigali (Rwanda)

Vanaf augustus

Bujumbura (Burundi)

