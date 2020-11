In de Verenigde Staten kunnen nog voor het einde van het jaar 40 miljoen dosissen verdeeld worden van de coronavaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. Dat heeft generaal Gus Perna gezegd, de operationele leider van ‘Operation Warp Speed’, de strijd van de regering tegen het coronavirus.

Van het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTec, dat mogelijk rond 10 december goedgekeurd zal worden, zouden al in de eerste week 6,4 miljoen dosissen verdeeld kunnen worden. “We kunnen eender waar in Amerika leveren”, stelde de generaal. Pfizer heeft speciale containers ontwikkeld waarin het vaccin met droog ijs tot twee weken op -70 graden Celsius gehouden kan worden, klonk het.

“We zullen enkele uren na goedkeuring klaar zijn om het vaccin te verdelen”, hadden Pfizer en BioNTech zelf eerder ook al gezegd. Ook het vaccin van het Amerikaanse Moderna wordt wellicht nog in december goedgekeurd in de VS.

Gouverneurs hebben de ‘final call’

De eerste levering van 6,4 miljoen Pfizer-vaccins zal proportioneel verdeeld worden over het land. De federale overheid zal aanbevelingen doen over wie het best eerst gevaccineerd wordt (bijvoorbeeld rusthuisbewoners, medisch personeel…), maar het zijn de gouverneurs van de staten die uiteindelijk over de prioritiare doelgroepen beslissen.

De regering verwacht dat het mogelijk zal zijn om alle Amerikanen die een vaccin willen, in het tweede kwartaal te vaccineren.

