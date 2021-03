Buiten je kot mag corona dan nog zo zeer woeden, dat verandert niets aan het feit dat je alleenstaande bent en daar iets aan wil doen. Maar hoe kan je veilig daten zonder dat je jezelf vooraf of naderhand moet laten testen, papieren moet voorleggen of in quarantaine gaan? Dat gaat. Je moet gewoon een beetje creatief zijn.

Misschien zou je vroeger de schouders hebben opgehaald bij de suggestie om een profiel aan te maken op een datingsite zoals Tinder, Meetic of Parship. Sinds maart 2020 groeit hun aantal leden echter exponentieel. De kans dat je hier de liefde van je leven of een sympathieke losse relatie ontmoet, is sterk gestegen. Het verschil met vroeger is het fenomeen van “slow dating”. Je focust minder op de kwantiteit maar meer op de kwaliteit.

Iemand gevonden! Hoe gaat het verder?

De kans dat het “klikt” is het afgelopen jaar dus merkelijk vergroot. Stel dat je iemand vindt, hoe kom je dan te weten of er een echte relatie inzit? Virtueel is het nieuwe normaal, dus maak daar optimaal gebruik. Stel jezelf voor wat je vroeger zou gedaan hebben, en zoek een alternatief waarbij je optimaal gebruik maakt van de huidige mogelijkheden.

Samen streamen

Zou je een leuke date vroeger hebben uitgenodigd om samen een film te gaan kijken, overweeg dan een streamingdienst zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime. Het voordeel is de enorme keuze. Maar niet alleen hebben de bekendste streamingservices succesvolle recente films in hun aanbod maar ook diverse klassiekers. Een waarom zou je niet tezamen een volledige tv-serie bingen? Tussen de afleveringen door kan je gezellig met elkaar babbelen, over de film of over andere gedeelde voorliefdes.

Geen festivals, geen nood

De beste artiesten in de wereld bieden steeds meer huisconcerten aan. Of ga lokaal: zoek bijvoorbeeld in YouTube de dj-optredens van Antwerp Under Construction. Dat is 5 uur lang eigentijdse en afwisselende muziek om je op uit te leven. Maak de illusie compleet door met de ogen dicht te dansen.

Wining & Dining

Ook samen aan tafel zitten kan je op afstand doen. Bekijk met zijn tweetjes de kaart van het restaurant van jullie keuze. Je kan je menu laten leveren, maar als je niet te ver van elkaar woont, kan je ook beslissen om het op te halen. Doe je dit gelijktijdig, dan heb je elkaar alvast een keertje gezien. Om een glimlach uit te wisselen, kom je met de opgelegde 1,5 m afstand ruim toe. Eenmaal thuis zet je een conference tool op en steek je de kaarsjes aan voor een eerste dinner date.

Je kan het ook simpeler houden met een coffee date. Kies je favoriete koffie uit je verdeler met nespresso capsules. Of nog leuker, beslis voor elkaar welk aroma het moet worden. Dit lijkt beperkter dan een diner van 3 gangen, maar vergis je niet. De psycholoog John Bargh van de Amerikaanse Yale universiteit heeft ontdekt dat een koffiedate een aangenaam warme ijsbreker is.

Klaar voor een echte ontmoeting

Virtuele get-togethers zijn absoluut een bruikbaar middel om een diepere band met elkaar te scheppen ondanks de noodgedwongen afstand. Komt het moment dat je een leuke date voldoende kent, ontmoet elkaar dan in het echt. De kans op verder succes is uitermate reëel.