Waarom dragen we op Wereld Downsyndroomdag twee verschillende sokken?

Vandaag is het Wereld Downsyndroomdag. Op deze dag besteden we extra aandacht aan mensen met het syndroom van Down en aan degenen die hen ondersteunen. Iedereen wordt vandaag opgeroepen om twee verschillende kousen aan te trekken. Die #steunsokken zijn hét symbool geworden van Wereld Downsyndroomdag. Dit is waarom.

Vandaag dragen we twee verschillende kousen om aan te tonen dat anders zijn dik oké is. Al jaren trekken we onze #steunkousen aan. Of dat nu een paar is met eentje vol bolletjes en eentje vol streepjes of een groene samen met een oranje sok. Welke sokken je draagt, maakt niets uit, zolang het maar twee verschillende exemplaren zijn.

Extra chromosoom

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Mensen met het downsyndroom ontwikkelen zich lichamelijk en verstandelijk langzamer dan anderen. Het syndroom ontstaat door een extra chromosoom, de DNA-dragers in ons lichaam. Chromosoom 21 komt dan namelijk drie keer voor in plaats van twee keer.

Dat maakt dat we deze dag vieren op 21/3. De vorm van een chromosoom is gelijkaardig aan die van een sok. Daarom zijn twee verschillende kousen het symbool van deze dag. Duik in je kast en haal je twee favoriete sokken boven om jouw steun te uiten!

