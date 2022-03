Klusjesapp brengt helpers in contact met mensen met ondersteuningsnood voor oppas, vervoer of een babbel

Zorggroep Curando vzw heeft een klusjesplatform gelanceerd. De app Welbi moet mensen met elkaar in contact brengen om te helpen met klusjes. De app is in de opstartfase actief in het oosten van de provincie West-Vlaanderen, van Knokke-Heist tot Zwevegem. Met de app willen de initiatiefnemers tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar thuisondersteuning.

Volgens marktonderzoek blijkt dat mensen graag zo lang mogelijk thuis zelfstandig blijven wonen. Daar is soms extra hulp voor nodig. Om aan die nood te voldoen, lanceerde zorggroep Curando Welbi. De app brengt mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp bieden met elkaar in contact. De aanbieder kan zelf zijn uurtarief, tussen twee en dertien euro per uur, bepalen. De vrager betaalt daarop een meerprijs van twee euro voor de verzekering en de administratie. De aanbieder kan daarmee tot 6.390 euro per jaar bijverdienen.

Zes diensten

Het aanbod bestaat uit zes verschillende diensten: vervoer, oppas, klusjes, shoppen, een babbel en digitale ondersteuning. Bovendien zal er in alle huizen van Curando ook een fysiek Welbipunt zijn waar mensen terecht kunnen met alle vragen.

Welbi wordt in eerste instantie opgestart in het werkgebied van Curando vzw: de ruime regio’s rond Beernem, Brugge, Dentergem, Ichtegem, Knokke-Heist, Ruiselede, Waregem en Zwevegem. Op termijn zal de regio verder uitgebreid worden in Vlaanderen.

