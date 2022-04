Minstens zes doden bij schietpartij in Sacramento

Bij de schietpartij in het Amerikaanse Sacramento zijn zes doden gevallen. Dat meldt de politie. De veiligheidsdiensten riepen op om de betrokken omgeving in het stadscentrum te vermijden. De politie is massaal ter plaatse.

«Agenten hebben zeker 15 slachtoffers van de schietpartij gevonden, onder wie zes die zijn overleden», aldus Sacramento Police op Twitter.

De schietpartij vond plaats in het centrum, waar vele bars en restaurants zijn gelegen. Volgens de lokale media waren schoten te horen omstreeks 2 uur in de ochtend. Videobeelden op sociale media toonden mensen die in paniek op straat liepen.

