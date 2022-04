Mathieu van der Poel sprint naar tweede zege in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zondag de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen (WorldTour) op zijn naam geschreven. De 27-jarige Nederlander haalde het na 272,5 km tussen Antwerpen en Oudenaarde in een sprint met vier voor zijn landgenoot Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), de Fransman Valentin Madouas (Groupama-FDJ) en de Sloveen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates). Dylan Teuns (Bahrain Victorious) werd de eerste Belg op de zesde plaats.

Het is voor Van der Poel zijn tweede zege in Vlaanderens Mooiste, na 2020. Vorig jaar werd hij tweede na de Deen Kasper Asgreen.

De traditionele vroege vlucht in de Ronde bestond uit negen renners met daarbij de Belgen Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise), maar zij werden ruim voor de finale ingelopen.

In de achtergrond maakte Pogacar een eerste keer indruk bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. Hij reed in één ruk naar een achtervolgende groep met grote namen als Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Alberto Bettiol (EF Education), Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl) en Tim Wellens (Lotto Soudal). Na een nieuwe demarrage op de Koppenberg had Pogacar enkel Van der Poel en de verrassende Madouas nog in zijn wiel. De drie haalden Van Baarle en Fred Wright (Bahrain Victorious), die eerder anticipeerden, in. Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont trok Pogacar nog eens door en enkel Van der Poel volgde nog. De twee reden samen naar de aankomst in Oudenaarde, maar gingen daar surplacen. Van Baarle en Madouas kwamen van achteruit nog terug en het werd een sprint met vier. Daarin was Van der Poel de snelste.

Het klassieke peloton zet nu koers naar de Scheldeprijs, die woensdag wordt gereden. Zondag staat de Amstel Gold Race op de kalender, dit jaar uitzonderlijk een week na de Ronde. Parijs-Roubaix wordt op zondag 17 april gereden.

