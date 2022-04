«Meer dan 260 miljoen mensen dreigen in extreme armoede te vervallen»

Volgens Oxfam dreigen wereldwijd 263 miljoen mensen dit jaar in extreme armoede terecht te komen, bovenop de 600 miljoen extreme armen vandaag. Dat is het gevolg van de coronapandemie, de toenemende ongelijkheid in de wereld en de stijgende voedselprijzen, zegt de ngo.

De cijfers komen uit een nieuw rapport van Oxfam, ’First Crisis, Then Catastrophe’, dat vandaag wordt gepubliceerd in de aanloop naar de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Daaruit blijkt dat aan het einde van het jaar 860 miljoen mensen in extreme armoede zullen leven, en dus minder dan 1,90 dollar per dag ter beschikking hebben. Het aantal ondervoede mensen volgt die evolutie. Dat zouden er eind 2022 827 miljoen zijn.

Voedselprijzen

De coronapandemie en de toenemende ongelijkheid zouden het aantal extreme armen sowieso al doen toenemen met 198 miljoen, waardoor de trend na meer dan twee decennia zou worden omgebogen, stelt Oxfam. Maar nu de voedselprijzen aan het stijgen zijn, kunnen er daar nog eens 65 miljoen bij komen. In totaal zouden er dus 263 miljoen mensen bij komen, het equivalent van de bevolkingen van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje samen. In Oost-Afrika, de Sahel, Jemen, de Palestijnse gebieden en Syrië dreigt daarenboven een massale voedselcrisis, zegt de ngo.

Faillissement

Het Oxfam-rapport wijst er bovendien op dat veel regeringen op de rand van het faillissement staan en daarom drastisch moeten snoeien in de overheidsuitgaven om schuldeisers terug te betalen en voedsel en brandstof te importeren. De ngo roept de G20-landen, de Wereldbank en het IMF op om hun schulden kwijt te schelden en de hulp aan de meest kwetsbare landen te verhogen.

Miljonairsbelasting

Daarnaast vraagt de hulporganisatie onder meer een belasting op overwinsten, een tijdelijke miljonairsbelasting en permanente vermogensbelastingen. Een jaarlijkse belasting van 2 procent op de inkomens van miljonairs en 5 procent op de inkomens van miljardairs zou 2.520 miljard dollar per jaar opleveren, berekende Oxfam, genoeg om 2,3 miljard mensen uit de armoede te halen.

«Als er niet onmiddellijk drastische maatregelen worden genomen, kunnen we te maken krijgen met een van de grootste golven van extreme armoede,» waarschuwt Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam International. «Dit afschrikwekkende vooruitzicht is des te schandaliger omdat triljoenen dollars zijn opgepot door een handvol machtige mannen die niet van plan zijn deze catastrofe af te wenden.»

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/meer-dan-260-miljoen-mensen-dreigen-extreme-armoede-te-vervallen