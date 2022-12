Komende twee jaar komen er bijna 11.000 (semi-)publieke laadequivalenten bij

De komende twee jaar komen er in Vlaanderen nog eens 10.789 extra (semi-)publieke laadequivalenten bij. Die komen bovenop de 16.000 huidige laadequivalenten. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Volgens de Open VLD-minister zit Vlaanderen daarmee op koers om de vooropgestelde ambitie van 35.000 laadequivalenten tegen 2025 te halen.

Minister Peeters mikt op 35.000 publieke of semi-publieke laadpunten tegen 2025. Op dit moment staat de teller op ongeveer 16.000 laadequivalenten. In juni werd een nieuwe projectoproep gelanceerd. Opnieuw dienden heel wat bedrijven, gaande van supermarktketens tot klassieke tankstations, een aanvraag in voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur op hun domein.

254 projecten

Uiteindelijk zijn er 254 projecten goedgekeurd, goed voor 10.789 extra (semi-)publieke laadequivalenten. Die zullen de komende twee jaar geplaatst worden. Vlaanderen maakt daarvoor bijna 10 miljoen euro vrij. «In 2021 hebben we een gelijkaardige projectoproep gelanceerd die 9.800 laadequivalenten opleverde. Deze projecten zijn al volop in uitvoering en moeten uiterlijk gerealiseerd zijn tegen november 2023», zegt minister Peeters.

Volgens de Open VLD-minster blijkt uit de cijfers ook een duidelijke trend naar investeringen in ultrasnelladers. 5.886 van de in totaal 10.789 laadequivalenten vallen onder de categorie ultrasnelladers. Ultrasnelladers zijn laders met een groot vermogen die er voor zorgen dat je je wagen in zo’n 15 minuten voor een groot deel oplaadt. De plaatsing van ultrasnelladers past voor minister Peeters ook in de ambitie om de bestuurders van elektrische wagens «te ontzorgen». «Laden moet op termijn zo evident worden als tanken», aldus Peeters.

